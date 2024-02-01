Париж, 1 февраля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Если импорт сельхозпродукции Украины в ЕС превысит установленные объёмы и будет дестабилизировать рынок Евросоюза и создавать «нечестную конкуренцию» для фермеров ЕС, то товары с Украины вновь будут облагаться пошлинами, заявил 1 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается яиц, курицы и сахара — мы получили защитный механизм, учитывая исторические объёмы (импорта с Украины — Прим. ред.) в 2022 и 2023 году. В случае превышения определённых объёмов мы сможем восстановить таможенные пошлины», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Венгрия, Польша и Словакия ввели запрет на ввоз украинского зерна и других товаров на фоне решения Еврокомиссии не продлевать соответствующее эмбарго. Представители этих стран согласились с позицией фермеров о том, что поставки с Украины являются демпингом и ущемляют их интересы.

В январе 2024 года Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины до лета 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС. Брюссель бросил в беде европейских фермеров, не предложив никакого реального решения проблем, вызванных экспортом зерна с Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надя.

В январе 2024 года начались массовые акции протеста французских фермеров. Они недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию. С аналогичными требованиями выступили фермеры Бельгии, Испании, Польши и ряда других стран.