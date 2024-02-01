Москва, 1 февраля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. В марте начнёт действовать регулярное автобусное сообщение из Ростова-на-Дону в Стамбул. Об этом сказано на сайте Министерства транспорта РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно опубликованному ведомством документу, автобусные рейсы в турецкий мегаполис планируется запустить с марта этого года.

Так, автобусный рейс №777 будет отправляться из Ростова-на-Дону каждые вторник, пятницу и воскресенье. Маршрут будет пролегать через Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск, Нальчик и турецкий Трабзон. Часть пути будет проходить через территорию Грузии.

Из Стамбула в Россию автобусный рейс №888 будет отправляться каждые вторник, четверг и субботу. Дорога займёт около двух суток.

Цена билета составит 110 долларов США (9360 рублей).

Как передавало ИА Регнум, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщала, что Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для туристов из России. По словам эксперта, такого не было за всю историю.

4 сентября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в первом полугодии Турцию посетили более 2 млн туристов из России. Глава государства отметил, что рассчитывает, что такая динамика турпотока сохранится.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что в России в 2023 году зафиксирован значительный рост спроса на внутренний туризм, по итогам 11 месяцев он вырос на 20%.