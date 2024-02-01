Вашингтон, 1 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Саудовская Аравия всё ещё рассматривает вопрос присоединиться к БРИКС, сообщило 1 февраля агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Саудовская Аравия ещё не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос всё еще находится на рассмотрении», — заявил агентству чиновник из Саудовской Аравии.

Как передавало ИА Регнум, 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, контакты продолжаются.

Ранее министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что королевство официально ещё не стало членом БРИКС, несмотря на полученное приглашение.

Тем временем государственный телеканал Саудовской Аравии Al Ekhbariya 2 января известил, что страна присоединилась к БРИКС. В заявлении говорилось, что официально началось полноправное членство королевства в объединении.

С 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия, а также Аргентина.

Аргентинский президент Хавьер Милей в конце 2023 года принял решение о том, что Аргентина не станет членом БРИКС. Он уведомил об этом лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики — стран, которые входят в это объединение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января заявил, что отказ Буэнос-Айреса от участия в БРИКС является суверенным правом Аргентины, и в Москве с уважением относятся к решениям этой страны. Он также добавил, что российская сторона надеется на то, что руководство Аргентины изменит отношение к членству в указанной организации.