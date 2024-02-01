Вашингтон, 1 февраля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Власти США не рассматривают возможность вывода американских сил из Сирии в связи с эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке и атаками на свои базы в регионе, заявил 1 февраля журналистам министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос.

(сс) U.S. Department of Defense

«Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к тому, чтобы рассматривать вопрос о выводе войск из Сирии», — сказал Остин.

Как передавало ИА Регнум, 28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. Минобороны США сообщило о трёх погибших американских военнослужащих. 1 февраля Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты, а также для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

24 января журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Госдепе и Пентагоне сообщил, что власти США обсуждают возможность полного вывода войск с территории Сирии. Американская администрация больше не заинтересована в миссии в Сирии и считает её ненужной, заявили источники. При этом в публикации уточнялось, что окончательное решение ещё не принято.

Анкара видит желание США не только покинуть Сирию, но и вообще уйти с Ближнего Востока, однако с осторожностью относится к сообщениям о планах по выводу американских военных с сирийской территории на фоне отсутствия официальных заявлений и конкретных шагов в этом направлении, отметили 26 января обозреватели турецкой газеты Hürriyet со ссылкой на источники в минобороны страны.

В тот же день спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских войск с территории Ирака США несомненно выведут военный контингент и из Сирии. США не смогут поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию, пояснил Лаврентьев.