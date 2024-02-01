Москва, 1 февраля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановили. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в результате падения на пути на станции метро «Чеховская» в Москве погиб человек. В управлении МВД по Москве подтвердили гибель пассажира и отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В департаменте транспорта Москвы сообщали о временном увеличении интервалов движения на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, на которой расположена станция «Чеховская». Позднее в дептрансе отмечали, что движение от «Серпуховской» до «Савёловской» было приостановлено.