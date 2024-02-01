Москва, 1 февраля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. «Движение первых», которое было создано при поддержке президента России Владимира Путина, распространилось по всей стране и объединило миллионы детей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 февраля сообщила политолог, эксперт экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова.

будьвдвижении.рф

Она отметила, что это произошло именно благодаря личному участию и поддержке президента России. Российский лидер 1 февраля приехал на выставку-форум «Россия», на площадке которого проходил съезд «Движения первых».

Эксперт также отметила, что встреча президента России с детьми на «Движении первых» была очень тёплой и эмоциональной.

«Очень заметно, что президент сильно лично заинтересован во встречах с молодым поколением. Он не упускает возможности всегда пообщаться с молодёжью», — подчеркнула Фёдорова.

Как указала эксперт, страна действительно нуждалась в такой организации, которая позволила бы объединить огромное количество детей и подростков, занять их полезным делами, которые бы пригодились в будущем.

«Я сейчас говорю и про кванториумы, про IT-парки, про разные центры математической и информационной грамотности, также про практики, которые были в Советском союзе в системе пионерии. Это «Зарницы», «Юные натуралисты» и многое, многое другое», — пояснила эксперт.

Смысл всего этого в том, чтобы дети в игровой форме имели возможность, с одной стороны, осваивать полезные для будущего навыки, с другой стороны, естественным образом впитывали бы патриотические ценности, добавила Фёдорова.

Он отметила, что «Движение первых» успешно решает эти задачи.

Важным является и равенство возможностей, чтобы у детей, проживающих в сельской местности, в малых населённых пунктах и в крупных городах был доступ к равным образовательным возможностям, к социальным лифтам, указала эксперт.

По её словам, «Движение первых» как раз направлено на выравнивание возможностей для разных категорий детей и это очень здорово. При этом, движение даёт возможность участия в нём детям с самыми разными склонностями. Кто-то посещает спортивные активности, кто-то технологические и математические кружки, кто-то участвует в литературных клубах.

«И лучший способ противостоять любому враждебному влиянию извне, это создавать разнообразные процессы, которые были бы интересны детям, и в которые дети могут вовлекаться внутри. То есть бесполезно что-то запрещать, не пускать и так далее. Нужно и важно создавать возможности внутри, и эту задачу «Движение первых» тоже эффективно решает», — заявила эксперт.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 февраля приехал на выставку-форум «Россия», на площадке которого проходил съезд «Движения первых». Российский лидер посещает выставку уже в четвёртый раз. Он вместе с детьми «Движения первых» спел гимн России.

Путин отметил, что участники «Движения первых» направили в новые регионы России около 400 тыс. книг. Глава государства поблагодарил участников движения за эту и другие акции и призвал их продолжать столь же активную деятельность и конкретные проекты.

Как указал российский лидер, кроме этого ко Дню народного единства было высажено два миллиона деревьев, на передовую бойцам, которые выполняют задачи спецоперации, было направлено три миллиона писем.

Выступая на церемонии закрытия, российский лидер указал на важность целенаправленного стремления к поставленной цели для реализации своей мечты. «Движение Первых» — огранизация детей и молодёжи была создана по инициативе школьников и поддержке президента России в 2022 году.