Москва, 1 февраля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. В России 31 января завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». В начале февраля определятся полуфиналисты конкурса и обладатели призов, сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.

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По данным организации, за пять месяцев конкурс стал самым массовым проектом платформы «Россия — страна возможностей». Так, в нём приняли участие 587 267 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 российских регионов, а также их родственники и близкие, которые проживают в 81 стране по всему миру.

Отмечается, что во время дистанционного этапа семейные команды выполняли множество заданий на различные темы, включая «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Рецепт Жуковых», а также приняли участие в «Викторине».

Представители организации отметили, что по рейтингу субъектов РФ по количеству семейный команд, которые выполняли задания, на первом месте находится Москва, за ней следуют Московская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Башкирия, Самарская и Нижегородская области, Удмуртская республика, Пермский и Краснодарский края. Среди зарубежных страннаибольшую активность проявили участники из Казахстана, Ливии, Таджикистана и Хорватии.

По словам ректора Президентской академии (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, самыми популярными среди участников задания были на тему«Домашний уют», «Готовим вместе» и «Новый год».

«Наиболее активно в дистанционном этапе себя показали представители Приволжского и Центрального федеральных округов — по 26% и 24% участников, соответственно. Из Сибирского и Южного федеральных округов в дистанционном этапе приняли участие по 11% семей от общего количества, из Уральского и Северо-Западного федеральных округов — по 10% участников, из Дальневосточного федерального округа — 5%, из Северо-Кавказского федерального округа — 3%», — уточнилКомиссаров.

В начале февраля полуфиналисты конкурса представят свои регионы уже на окружных полуфиналах. Отмечается, что определять полуфиналистов будут в каждом федеральном округе согласно набранным баллам за дистанционный этап конкурса.

Как рассказали агентству в организации, подарки участникам конкурса подготовили члены Наблюдательного совета конкурса. Так, среди призов указаны посещение концерта с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана иэксклюзивный урок-концерт по фортепиано от певца, актёра театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова.

Вместе с тем известный российский певец, предприниматель Сергей Жуков стал автором задания «Рецепт Жуковых», в рамках которого участники должны были приготовить шарлотку по семейному рецепту Жукова. Победителя этого конкурса Жуков пригласит в гости к своей семье.

«Главное слово конкурса — «семейное», объединение семьи — это главный его посыл, который мы хотим донести до всей нашей страны. Благодаря конкурсу, мы снова обретаем такие важные ценности, как общение с нашими детьми, со старшими поколением — мамами, бабушками. В наше время поддержка семьи, родных и близких — самое важное, что может быть. Если мы вместе, если мы рядом, если вокруг нас царит любовь, мы сможем всё» — подчеркнул певец.

Организаторы конкурса отметили, что главное во время выполнения заданий — это время, совместно проведённое с близкими, а также возможность вспомнить и создать семейные традиции.

В качестве примере в организации рассказали о семье Калинчевых из Тюменской области, которая во время выполнения задания «званый ужин» пригласила пять семей — своих друзей.

«Когда мы впервые увидели задания, мы не представляли как, живя в разных городах и находясь в постоянной занятости, мы сможем собираться вместе. Но мы начали находить время, стали больше общаться, ведь у нас появилась общая цель, к которой поодиночке мы не придём. Все загорелись идеей и целью дойти до финала и победить» –сказала представитель семьи Светлана Калинчева.

Сообщается, что призы для участников конкурса приготовили самые разные партнёры проекта. Так, киностудия «Союзмультфильм» предоставит возможность посетить парк развлечений «Союзмультпарк», а госкорпорация «Росатом» устроит экскурсии на Ленинградскую атомную станцию и атомный ледокол в Мурманске.

Главными призами конкурса стали 30 сертификатов на улучшение жилья, а также 300 больших семейных путешествий. Обладателей этих призов определят летом во время финала конкурса, рассказали представители «Это у нас семейное».

Как передавало ИА Регнум, на международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Это у нас семейное» для жителей новых российских регионов. Поучаствовать приехали 268 человек из 66 семейных команд, представляющих Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В конкурсе участвуют команды из четырёх и более родственников с представителями не менее трёх поколений. Это, например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, бабушки, дедушки или другие члены семьи. Фестиваль стартовал 14 декабря в 55-м павильоне «Дом молодёжи — Россия» на ВДНХ.