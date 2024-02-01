Москва, 1 февраля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с французским защитником Жерзино Ньямси. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба команды.

Panoramic/Global Look Press

Ньямси перешёл в «Локомотив» из «Страсбурга». Контракт с 27-летним игроком рассчитан на 3,5 года. За московскую команду он будет выступать под пятым номером.

Ньямси играл за «Страсбург» с 2021 года. В сезоне 2023/24 он провёл 13 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.

Как ранее передавало ИА Регнум, трансфер защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит» сорвался из-за расхождений сторон по зарплате. По информации источника, в ходе переговоров футболист запросил зарплату в районе 2 млн. евро. Такую сумму стороны не смогли согласовать. На этом переговоры прекратили.

До этого сообщалось, что «Зенит» намерен заключить с Тикнизяном пятилетний контракт. Переговоры по переходу 24-летнего игрока находились на завершающей стадии.