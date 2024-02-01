Москва, 1 февраля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. В России впервые возбудили уголовное дело против коллекторов по новой статье УК РФ о нарушениях при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Global Look Press

Аристов добавил, что прецедент произошёл в Башкортостане.

«В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье уголовного кодекса России в Башкортостане. То есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — отметил он.

Статью 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» ввели в Уголовный кодекс Российской Федерации в июле 2023 года после указа президента страны Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее законопроект об уголовном наказании для коллекторов за незаконные действия в отношении кредитора рассмотрели в Госдуме РФ. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении в ноябре 2022 года. Депутаты Госдумы отмечали, что нужно исключить ситуации, когда коллекторы требуют от жителей страны вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома, машины или даже шантажируют личной информацией.