Москва, 1 февраля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая купила себе ребёнка. Об этом 1 февраля сообщил источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году женщина по имени Алла, будучи беременной, вступила в сговор с другой женщиной по имени Наталья, чтобы передать ей своего ребёнка на воспитание, так как сама заниматься ребёнком и растить его не хотела.

В свою очередь, Наталья хотела обрести опеку над малышом, чтобы затем получать выплаты от государства.

После этого Наталья передала Алле свой паспорт, а та, в свою очередь, направилась в Курскую область, где, сообщив работникам роддома ложные сведения о своей личности, родила девочку. Затем она прибыла с ребёнком в Москву и передала его Наталье, которая зарегистрировала девочку в ЗАГСе как свою дочь.

В январе 2024 года сотрудники МВД раскрыли эту схему. Наталья была задержана и дала признательные показания. Сейчас она находится в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум в ноябре 2023 года, жительница Нягани (ХМАО) выносила ребёнка для женщины из Москвы. Она нашла через интернет женщину, пожелавшую купить ребёнка, затем прошла процедуру ЭКО, а в период беременности получала от покупательницы по 25 тыс. рублей в месяц. Ребёнок появился на свет в одном из роддомов Москвы, а через несколько дней состоялась продажа новорождённого. Суррогатная мать получила за свои услуги около 1 млн рублей. В полицию она пришла из-за мук совести после продажи ребёнка.