Таллин, 1 февраля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Члены синода Эстонской православной церкви Московского патриархата подали ходатайство в министерство внутренних дел (МВД) республики о продлении вида на жительство (ВНЖ) главы епархии митрополиту Евгению (Валерию Решетникову — Прим. ред.).

Эстонская православная церковь Московского патриархата

«Отказ в продлении ВНЖ Евгению станет недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь, нарушающим права на свободу совести и объединения, закрепленные в конституции», — приводит аргументы Синода ERR.

Ранее к властям Эстонии обратился сам митрополит Евгений. Он оспорил отказ в продлении ему вида на жительство. Несогласие с его причинами он направил в департамент полиции и погранохраны.

Журналист ИА Регнум Виктор Лавриненко в статье «Не осудил СВО». За что Эстония изгоняет православного митрополита Евгения» подробно описал причины отказа представителю РПЦ Московского патриархата в виде на жительство в этой стране. Автор пояснил, что эстонские власти воспринимают митрополита досадной помехой, которая препятствует увести местных православных людей под власть Константинополя. Последний уже привёл к расколу на Украине, передав Киеву томас с отказом от подчинения Московскому патриархату.

Власти Эстонии не впервые угрожают выслать митрополита Евгения из страны. В январе 2023 года МВД республики предупредило его о таких последствиях в случае выражения публичной поддержки действий России в ходе СВО.