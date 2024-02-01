Москва, 1 февраля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Глава Татарстана Рустам Минниханов 1 февраля на совещании по развитию и строительству студенческих кампусов необычно обратился с приветствием к президенту России Владимиру Путину.

Kremlin Pool/Global Look Press Рустам Минниханов

«Это я. Здравствуйте, добрый день», — сказал Минниханов.

Во время совещания Путину были представлены объекты, построенные в разных регионах России, включая Татарстан. Минниханов рассказал о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов в республике.

Как передавало ИА Регнум, в начале совещания глава государства дал старт открытию новых учебных корпусов, общежитий и лабораторий при высших учебных заведениях в регионах России.

Во время совещания российский лидер отметил, что на протяжении более чем десятилетия, число молодых людей будет постоянно расти. Глава государства также добавил, что человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики ещё многие десятилетия.

По его словам, идёт много разговоров про углеводороды, необходимость развивать альтернативные виды энергии. Это, безусловно, нужно делать, работа в этом направлении ведётся и будет вестись в России.