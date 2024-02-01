Москва, 1 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 февраля принял приглашение главы Башкирии Радия Хабирова приехать в республику.

Алексей Майшев/РИА Новости Радий Хабиров

Путин отметил, что в ближайшее время обсудит с главой республики вопросы развития региона.

«У вас добрая земля и очень радушные люди, культура красивая, республика развивается быстрыми хорошими темпами. Так что, с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время, поговорим по вопросам развития республики», — сказал президент.

Путин 1 февраля принял участие в церемонии открытия сети современных университетских кампусов. Глава государства присоединился к церемонии по видеосвязи. Ему представили объекты, построенные в Башкирии, Москве, Пермском крае, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе.

Президент посещал Башкирию в августе 2021 года. В ходе рабочей поездки он, в частности, принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей и провёл встречу с Хабировым.

Ранее Хабиров отмечал, что при поддержке президента и правительства в Башкирии достойно встретят 450-летие Уфы. Празднования юбилея столицы республики пройдут в августе 2024 года.

Путин, в свою очередь, заявлял, что если на подготовку к празднованию 450-летия Уфы будут необходимы дополнительные федеральные ресурсы, то этот вопрос будет решён совместно с руководством Башкирии.