Москва, 1 февраля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В 2023 году при поддержке Института развития интернета (ИРИ) вышло почти 400 проектов, треть из них — в блогосфере, а общее количество просмотров контента составило 6,5 млрд, сообщили ИА Регнум 1 февраля в пресс-службе ИРИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Анализ показывает, что российский контент собирает всё больше просмотров и становится по-настоящему интересным самым разным сегментам аудитории в стране, отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«По данным Mediascope, из топ-20 проектов прошлого года в прокате большая часть — отечественные. По нашим данным, ситуация на онлайн-платформах схожая: отечественные сериалы и документальные проекты — в топе по просмотрам. А это значит, что решается главная задача: российский контент не просто выходит, а становится по-настоящему интересным самым разным сегментам аудитории», — рассказал он.

Наиболее популярными сериалами 2023 года стали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом», отметили в ИРИ. Доля контента ИРИ среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатров составила 37%, за последние два года увеличившись вдвое, заявили в пресс-службе.

В ИРИ также сообщили, что институт и компания Mediascope объявили о стратегическом партнерстве. Новая система Mediascope обрабатывает данные по онлайн-кинотеатрам и преобразует их в стандартные метрики анализа медиарынка. В рамках партнерства ИРИ будет использовать данные компании в своей работе.

Эксперты полагают, что в наступившем году одним из самых востребованных аудиторией жанром станет фэнтези, и ИРИ уже поддержал несколько проектов в этом жанре, рассказала генеральный продюсер института Елена Лапина. При этом тренд на обращение к национальной культуре, вероятно, усилится, и он получит поддержку со стороны института.

В ИРИ также рассказали о самых ожидаемых релизах, созданных при поддержке института, которые увидят свет в первые пять месяцев 2024 года.

«Среди ожидаемых релизов при поддержке ИРИ в январе–мае 2024 года: шпионская драма «ГДР» о противостоянии разведок мира в 80–90-е годы в Берлине, сериал «Десять дней до весны» о событиях 2014 года в Крыму; первый художественный сериал на тему СВО «20/22»; драма «По зову сердца» о подвиге Московского народного ополчения в 1941 году; история адмирала Николая Кузнецова, командовавшего Военно-морским флотом СССР в годы ВОВ, в военно-исторической драме «Адмирал Кузнецов»; сериал «Точка ноль. Эпицентр» о вирусологе, который ведет борьбу за жизни пациентов с неизвестным вирусом; документальный проект «Нефть» о важнейшем энергетическом ресурсе», — отметили в пресс-службе.

Также выйдет ряд релизов в сфере семейного контента и контента для подростков и увидят свет первые крупные игры, в числе которых историческое приключение с элементами RPG по мотивам романа Михаила Загоскина «Смута» и военная стратегия в реальном времени «Передний край».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года Институт развития интернета начал приём заявок от некоммерческих организаций на размещение социальной рекламы в Сети. Среди прочих принимались проекты по повышению уровня знаний и изменению отношения общества в контексте социальных проблем.