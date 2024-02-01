Иркутск, 1 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В Иркутской области отмечается улучшение значений по 35 показателям рейтинга качества жизни. В том числе, жители региона высоко оценивают получение медицинской помощи, социальной защиты и возможности для открытия своего дела. Данные представлены на первом заседании Совета по качеству жизни при главе области, в котором приняла участие генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Пресс-служба АСИ Заседание Совета по качеству жизни при главе Иркутской области

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, основная задача — сделать так, чтобы проводимая в рамках Национальной социальной инициативы работа и создаваемая инфраструктура была направлена исключительно на повышение качества и доступности социальных услуг населению. «Также важно, чтобы предоставление услуг было комфортным для граждан», — добавил он.

«Президент неоднократно говорил, что все, что делается правительством, региональными командами, должно находить отражение в повышении качества жизни граждан», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По ее данным, за три года реализации НСИ наблюдается повышение на 20-25% уровня удовлетворенности граждан получением услуг в здравоохранении, образовании, предоставлении социальных услуг.

Дальнейшая реализация Национальной социальной инициативы стала одним из пунктов нового соглашения о сотрудничестве, которое подписали Светлана Чупшева и Игорь Кобзев. Стороны также договорились о взаимодействии по форуму растущих российских брендов «Знай наших» и форуму «Сильные идеи для нового времени».

Иркутская область и АСИ также будут работать над проектами в сфере креативной экономики. Глава АСИ и губернатор подписали соглашение о внедрении регионального стандарта креативных индустрий, который представляет собой набор из 12 рекомендуемых шагов, направленных на поддержку этого сектора экономики.

Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе по количеству предприятий-представителей креативной индустрии. Наиболее развитые сферы — архитектура, издательское дело, разработка программного обеспечения, кино. С креативным сообществом и местной властью представители агентства уже обсудили экспортный потенциал Иркутской области, возможности выхода предпринимателей региона на рынки дружественных стран.