Брюссель, 1 февраля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Решение лидеров Евросоюза по предоставлению Украине 50 млрд евро на 4 года является «сигналом для США». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции в Брюсселе.

Global Look Press

«Это решение посылает ясный сигнал украинцам, сигнал нашему европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнёрам, что мы поддерживаем Украину и её территориальную целостность», — объяснил Мишель.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Мишель сообщил, что лидеры государств — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно согласились выделить Украине 50 млрд евро помощи на ближайшие четыре года.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Венгрия добилась от Брюсселя гарантии того, что её замороженные в фондах Евросоюза средства не будут отправлены Украине в обмен на согласие выделить Украине 50 млрд евро.

По словам премьера, Венгрия приняла предложение Евросоюза после долгих «переговоров».

Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата написало, что средства Евросоюза для финансирования Венгрии останутся замороженными независимо от соглашения по предоставлению помощи Украине.

По словам дипломата, Венгрия всё ещё не выполнила свои обязательства для получения средств.