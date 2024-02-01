Москва, 1 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики ещё многие десятилетия. Об этом заявил президент России Владимир Путин 1 февраля на совещании по развитию и строительству студенческих кампусов.

Егор Алеев/ТАСС

По его словам, идёт много разговоров про углеводороды, необходимость развивать альтернативные виды энергии. Это, безусловно, нужно делать, работа в этом направлении ведётся и будет вестись в России. Однако «медицинский факт» заключается в следующем.

«От углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — подчеркнул глава государства, выступая на совещании по ВКС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин критиковал идеи, связанные с полным отказом от углеводородов, в том числе от самого чистого сырья — природного газа. Он подчёркивал, что после такого отказа «человечество может опять оказаться в пещерах».

В августе 2023 года на мероприятии БРИКС Путин заявил, что альтернативы углеводородному топливу пока не просматривается. К 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22%, отмечал он.

В том же году глава государства заявил, что до 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности. Он отмечал, что для выполнения поставленной цели в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов, включая атомную энергетику, гидроэнергетику, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистых технологий во всех секторах экономики.