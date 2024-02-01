Москва, 1 февраля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Российский военнослужащий, ответственный за хранение БПЛА, решил продать на сервисе объявлений беспилотник, состоящий на балансе Минобороны. Об этом рассказал источник ИА Регнум. Оценил военный дрон мужчина в 400 тысяч рублей.

Kike Calvo/Global Look Press

Так, 1 февраля, в полицию поступило заявление о том, что на сайте объявлений опубликовано предложение о продаже квадракоптера DJI Mavic2 Enterprice Advanced. Выяснилось, что беспилотник состоит на балансе Министерства обороны.

Сотрудники ФСБ оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Одинцовского района Московской области. Как оказалось, он работает в одной из воинских частей и является ответственным за хранение беспилотников данного типа. Почему военный решил продать беспилотник и были ли другие случаи, выясняют правоохранители.

В марте на российских интернет-сервисах объявлений начали появляться предложения о продаже американского беспилотника MQ-9 Reaper. Эта модель получила известность после того, как 14 марта такой дрон упал в Чёрное море после грамотного перехвата российским Су-27.