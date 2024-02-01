Москва, 1 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В Москве уголовное дело возбудили в отношении аниматоров квеста, которые перестарались с запугиванием участников и фактически избили одного из подростков. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, 31 января стало известно, что 15-летнему школьнику потребовалась медицинская помощь после хоррор-квеста в Москве. Актëры слишком сильно «запинали» молодого человека. В Сети ранее появились фото школьника с синяками. Как выяснилось, ему стало плохо после квеста, подросток едва смог подняться с кровати. Его доставили в травмункт.

При этом как писал Shot, подросток и другие участники не стали обращаться в полицию из-за случившегося, потому что сами выбрали самый высокий уровень сложности и максимальный контакт с актёрами. Тем не менее, полиция начала проверку, а затем следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи устанавливают личности аниматоров, организаторов и владельцев квест-клуба.

В декабре ИА Регнум писало, что в Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, обвиняемую в похищении двух детей. По информации петербургского Следственного комитета, она позвала к себе в гости двух младшеклассников и избила их нунчаками.