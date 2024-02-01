Москва, 1 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Участники «Движения первых» направили в новые регионы России около 400 тыс. книг, заявил 1 февраля президент Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава государства поблагодарил участников движения за эту и другие акции и призвал их продолжать столь же активную деятельность и конкретные проекты.

«Два миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства, три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства 1 февраля приехал на выставку-форум «Россия», на площадке которого проходит съезд «Движения первых». Владимир Путин посещает выставку уже в четвёртый раз.

31 января президент провёл совещание по развитию новых регионов России. Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, отметил Путин, подчеркнув, что в таком вопросе не может быть мелочей. Глава государства призвал крупный бизнес, в том числе банки, активнее инвестировать в новые регионы России.

Президент также напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.

25 января в Калининграде во время встречи со студентами Владимир Путин заявил о важности помощи новым регионам. Он отметил, что для этих регионов важны как финансовая помощь, так и сама работа волонтёров.

В ходе визита на съезд «Движения первых» 1 февраля президент также рассказал, что в организацию входят уже более пяти миллионов человек, и на закрытии съезда спел вместе с детьми гимн России.

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Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи 14 июля 2022 года. В декабре 2022 года состоялся I съезд движения, на котором по результатам голосования оно получило своё название.