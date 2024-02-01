Брюссель, 1 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Главы государств и правительств Евросоюза призвали ускорить поставки Киеву боеприпасов и ракет. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, который прошёл 1 февраля в Брюсселе.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Евросовет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учётом обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что страны-члены должны изучить все варианты удовлетворения потребностей киевского режима и активизировать поставки запасов, а также перенаправить существующие заказы и разместить новые заказы, что будет способствовать росту европейской промышленности.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран ЕС в ходе саммита 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По данным Reuters, участники саммита пошли навстречу Венгрии и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.

В декабре 2023 года премьер-министру Венгрии Виктор Орбан говорил, что может снять вето в случае, если решение о финансировании Украины будет пересматриваться ежегодно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проходящий в Брюсселе саммит, заявил, что Украина и западные страны продолжают испытывать финансовые проблемы, а США пытаются переложить бремя поддержки Киева на европейских налогоплательщиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.