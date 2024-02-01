Москва, 1 февраля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В «Движении первых» состоит уже почти пять миллионов ребят, заявил 1 февраля президент России Владимир Путин.

Павел Бедняков Фотохост-агентство/РИА Новости

Выступая на церемонии закрытия съезда, глава государства приветствовал всех участников и гостей съезда.

«Это огромный отряд. 3 тыс. человек приехали в Москву. А всего в «Движении первых» за короткий срок уже 4,7 — почти 5 млн человек», — сказал российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи подписал 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин. Учредительное собрание движения состоялось 20 июля. По итогам первого съезда в декабре того же года организация стала называться «Движением первых».

Заседание II съезда «Движения первых», на котором участники подвели итоги прошедшего года и приняли важные решения по развитию организации, прошло 31 января в Москве на выставке-форуме «Россия». В заседании приняли участие более 980 человек из всех 89 российских регионов.