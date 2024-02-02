Москва, 2 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. До конца текущей недели лидер киевского режима Владимир Зеленский уволит Валерия Залужного с поста главкома вооружённых сил Украины. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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Он обратил внимание на то, что Зеленский имеет на это право и вся его команда поддерживает данное решение.

По мнению эксперта, на Залужного планируют «повесить» все неудачи киевского режима, это и сбитый Украиной Ил-76 с украинскими пленными, это и провал контрнаступления, наверняка и воровство западной помощи.

Он напомнил, что недавно Украину посетила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая курирует кадровые вопросы Украины, а Соединённые Штаты поддерживают Залужного, поскольку в нём видят продолжение проекта «Украина» после Зеленского. Именно поэтому Залужный и не принял предложение главы режима стать его советником, уточнил Кошкин.

По его словам, Залужный со своими единомышленниками создаст соответствующее политическое движение, которое перерастёт в партию, он выйдет на выборы и одержит победу.

Кошкин отметил, что у Залужного сейчас как минимум в два раза больше поддержки со стороны украинских избирателей и армии, поэтому для него не составит труда победить на выборах Зеленского.

«Денег ему дадут столько, сколько необходимо, чтобы осуществить этот проект», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, кто же впоследствии займёт пост главкома ВСУ, политолог отметил, что не является принципиальным, кто это будет, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов или командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Просто Буданов более раскрученная фигура, а про Сырского лишь недавно все услышали, пояснил эксперт.

«На мой взгляд, подходящая фигура, конечно, Александр Сырский. Это связано с тем, что он непосредственно находился в войсках, имеет опыт и соответствующее образование», — отметил Кошкин.

Он добавил, что Буданов в основном занимается терактами, на нём — диверсионные и разведывательные группы. Поэтому с профессиональной точки зрения он менее подготовлен, но у него слишком большие политические амбиции, уточнил военный эксперт.

«Поэтому тут два варианта. Если Зеленский чувствует, что он не удержится, тогда, конечно, ему нужен Буданов, а если он чувствует уверенность в победе на выборах, то, конечно, Сырский», — высказал мнение эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Зеленский уволит главкома ВСУ Залужного в начале февраля. Один из высокопоставленных военачальников ВСУ также сообщил, что в качестве возможных преемников рассматривается командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о якобы имеющем место конфликте между Залужным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая отмечала, что в случае отставки Залужного на его место есть как минимум три претендента. В списке оказались Буданов, Сырский и заместитель Залужного Евгений Мойсюк.

Политолог Юрий Кот отметил, что глава киевского режима предложил Залужному уйти в отставку, пообещав ему достаточно серьёзные преференции, а также статус, который мог бы гарантировать последнему безбедное существование, но Залужный отказался. Он проявил себя в этой ситуации как неприкасаемый, что только добавит ему очков, естественно, отняв их у Зеленского, уточнил эксперт.

Он предположил, что к Залужному, скорее всего, сейчас примкнут ещё больше людей из элиты Украины, потому что за ним они чувствуют силу.

Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, сообщения о возможной отставке Залужного свидетельствуют о борьбе за власть в стране. Он не исключил, что может дойти до военного переворота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января заявила, что ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного со своего поста говорит о том, что киевский режим находится в агонии.