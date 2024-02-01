Москва, 1 февраля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вместе с детьми «Движения первых» спел гимн России. Российский лидер посетил закрытие съезда движения на выставке-форуме «Россия» в Москве 1 февраля.

Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Выступая на церемонии закрытия, российский лидер указал на важность целенаправленного стремления к поставленной цели для реализации своих мечт, после чего исполнил гимн с участниками движения.

«То, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой. Вы знаете, я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века во Владивостоке. Там изображен мост, о котором люди мечтали. Они мечтали, что он когда-то будет. Это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и еще один еще больше, чем тот, о котором люди мечтали, и еще много достижений, о которых и мечтать в свое время не могли. Я уверен, что если вы будете также целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится ещё больше», — сказал Путин

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Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Путин в четвёртый раз посетил выставку-форум «Россия на ВДНХ, на территории которой проходит съезд «Движения первых». 31 января прошло заседание съезда движения, в ходе которого были подведены итоги прошедшего года и приняты решения по развитию организации.

Участие в заседании приняли более 980 человек из всех 89 регионов России. В ходе мероприятия руководители «Движения первых» сообщили, что за 2023 год к организации присоединилось более 4,7 миллиона детей и взрослых, а более 650 тысяч человек зарегистрировались в качестве наставников.

Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи 14 июля 2022 года. В декабре 2022 года состоялся I съезд движения, на котором по результатам голосования оно получило своё название.