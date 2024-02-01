Брюссель, 1 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Участники саммита Евросоюза утвердили предложение Еврокомиссии, предполагающее использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро на период до 2027 года. Об этом говорится в заявлении, принятом 1 февраля по итогам встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, ч то в ЕС будет создан фонд поддержки Украины на период 2024–2027 годов. Выделенная для этого фонда сумма не превысит 50 млрд евро, из которых 33 млрд евро — в виде кредитов, гарантированных из бюджета ЕС, и 17 млрд евро — в форме безвозмездной помощи

«Потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры государств — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно согласились выделить Украине 50 млрд евро помощи на ближайшие четыре года.

28 января в Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что любые действия, направленные на конфискацию российских активов, будут рассмотрены как неприкрытое воровство. Любые же попытки конфисковать суверенную недвижимость повлекут за собой ответные и эффективные меры.