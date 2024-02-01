Москва, 1 февраля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Российских артистов «надо не преследовать, а судить», если они финансируют или поддерживают киевский режим. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя сообщения Bloomberg о якобы преследовании дипломатами выступающих в поддержку Украины знаменитостей.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — отметили в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В статье Bloomberg от 1 февраля утверждается, что дипломатам РФ якобы поручено «преследовать» российских артистов и знаменитостей, которые проживают в «дружественных» странах и выступают против СВО. Указано также, что в центре «дипломатического конфликта» оказались участники рок-группы «Би-2», арестованные в Таиланде за нарушение иммиграционных правил.

Как сообщало ИА Регнум, ночь после ареста музыканты провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал им меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Затем их передали иммиграционной полиции. Все задержанные 31 января вылетели в Израиль.