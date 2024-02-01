Хуситы выпустили баллистические ракеты по судну в Красном море
AP: хуситы выпустили две баллистические ракеты по судну в Красном море
Вашингтон, 1 февраля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Йеменские хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море, сообщает 1 февраля Associated Press со ссылкой на официальное лицо из США.
По его словам, ракеты были запущены в сторону судна Koi, которое идёт под флагом Либерии. При этом представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявлял об атаке на Koi 31 января вечером.
Атака произошла к западу от йеменского портового города Ходейда, который находится под контролем хуситов, отметили в Управлении морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
Отмечается, что судно и экипаж не пострадали.
Как передавало ИА Регнум, 1 февраля управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о новом нападении неизвестных на судно у берегов йеменского порта Ходейда.
31 января хуситы заявили об обстреле американского эсминца USS Gravely в Красном море. По словам военного представителя хуситов Яхья Сариа, все военные корабли США и Британии, которые участвовали в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооружённых сил.