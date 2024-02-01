Москва, 1 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Следователи ФСБ России задержали в Москве математика Артёма Хорошилова в рамках расследования уголовного дела о компьютерных атаках (DDos-атаках) на объекты критической информационной инфраструктуры РФ, сообщили 1 февраля ТАСС в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнил собеседник агентства, Лефортовский суд Москвы арестовал хакера.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Сейчас он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 30 января от пользователей стали поступать обращения о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .ru, не открывались приложения и сайты. По сведениям профильных изданий, вероятно, произошла поломка DNSSEC — набора расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных.

В этот же день в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщили об устранении проблемы, а также предупредили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться какое-то время, пока обновлённые данные не распространятся по системе доменных имён.

1 февраля глава министерства Максут Шадаев информировал, что Минцифры ведёт расследование инцидента.