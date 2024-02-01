Москва, 1 февраля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин запретил ведомствам, общественным и религиозным объединениям выпускать знаки, внешне или по названию напоминающие государственные награды. Об этом сказано в тексте президентского указа, опубликованном на портале правовой информации.

Kremlin.ru

Соответствующие изменения были внесены в Положение о государственных наградах Российской Федерации.

«Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходства с государственными наградами», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Путин также учредил орден «За доблестный труд». Указ устанавливает, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.

Также награду будут получать за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.