Рига, 1 февраля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Латвийским сборным запрещено соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами в соответствии с поправками к закону о спорте, которые принял Сейм Латвии. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба однопалатного парламента страны.

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Запрет распространяется на те соревнования, в которых россияне и белорусы будут участвовать в качестве нейтральных спортсменов.

Кроме того, Латвия не будет организовывать соревнования по командным видам спорта с участием сборных России или Белоруссии. Это касается взрослых, юношеских и юниорских турниров.

По словам председателя подкомитета по спорту Дависа Мартиньша Даугавиетиса, международным спортивным организациям придётся соблюдать латвийское законодательство, если сборная Латвии должна будет сыграть с российской или белорусской сборной.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года министерство молодёжи и спорта Украины отменило для украинских атлетов запрет на соревнования со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе. Запрет остался в силе для турниров, на которых россияне и белорусы выступают под национальными флагами или открыто демонстрируют национальную принадлежность.