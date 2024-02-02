Москва, 2 февраля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Отказ Международного суда Организации Объединённых Наций (ООН) признать Россию «государством-агрессором» обескуражил украинских политиков, но они ничего не смогут с этим сделать. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Он отметил, что ООН пока ещё является коллективным органом, который принимает в том числе и правильные решения. Эксперт обратил внимание на то, что Россия имеет серьёзный вес в этой организации.

«Если бы суд принял положительный вердикт, то авторитет ООН упал бы ниже плинтуса, и, соответственно, страны, входящие в эту организацию, получили бы, так сказать, удар по авторитету», — отметил Фёдоров.

Он добавил, что в ООН, как и на любой другой консенснусной площадке, есть возможность услышать здравые вещи.

«Есть всё-таки голос разума, и там есть разные точки зрения, которые могут звучать», — добавил он.

Политолог отметил, что в Киеве были обескуражены данным вердиктом, киевские власти выступили против. Но надо понимать, что они ничего с этим сделать не смогут, хотя их дипломаты, союзники и будут действовать в рамках ООН, сказал руководитель центра.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Международный суд ООН отклонил практически все претензии Украины к России по конвенции о расовой дискриминации. Председатель суда Джоан Донохью отметила, что нарушением посчитали только особенности преподавания школьной программы на украинском языке в Крымской республике после присоединения к России.

В МИД РФ заявили, что международный суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями».

Выводы суда особенно важны в свете того, что вердиктом суда киевский режим рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему российских активов, «украденных на Западе», и введении против России международных ограничений, отметили в МИД.

Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что теперь Россия ждёт от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений и гарантий неповторения подобного.

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором» вызвал истерику у киевских властей. По его мнению, теперь киевский режим может предпринять попытки отомстить судьям, которые приняли такое неудобное для них решение.