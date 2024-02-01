Москва, 1 февраля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Иран предложил российской стороне отменить визы для поездок учёных двух стран, заявил 1 февраля советник иранского посольства в РФ Хади Гударзи.

Jens Kalaene/Global Look Press

«Сначала можно запустить безвиз для учёных, профессоров, которые являются сотрудниками университетов, чтобы они ездили в Россию и в Иран», — сказал Гударзи, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что предложение уже направлено коллегам в России.

«Постараемся, чтобы наши учёные, коллеги, которые занимаются научным делом именно в университетах России и Ирана, могли свободно ездить. Имеются в виду академические путешествия ученых двух стран», — сказал дипломат, добавив, что потом можно подумать о безвизе для обычных людей, чтобы они тоже могли свободно путешествовать между странами.

Как передавало ИА Регнум, с 1 августа 2023 года между Россией и Ираном были запущены групповые безвизовые поездки. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство России работает над соглашениями о безвизовом режиме с некоторыми странами Персидского залива. По его словам, эти страны выступают ключевыми партнёрами Москвы в сфере туризма.

Министр сообщил о проработке соглашений о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.