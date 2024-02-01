Брюссель, 1 февраля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Лидеры государств — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно согласились выделить Украине 50 млрд евро помощи на ближайшие четыре года. Об этом 1 февраля сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети X (бывшая Twitter).

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

«Мы договорились. Единство. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете помощи Украине в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС», — сказал Мишель, не уточнив условия предоставления этого финансирования и его источники.

Если эти средства будут в срок выплачиваться Киеву, это будет означать, что его бюджетное финансирование со стороны Брюсселя сокращено в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. На 2023 год Евросоюз выделил Киеву 18 млрд евро, выплачивая по 1,5 млрд евро в месяц, тогда как выделение 50 млрд евро в течение четырёх лет означает выплаты в размере 1,02 млрд евро в месяц.

Брюссель пошёл на компромисс

В то же время агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, уточнило, что Брюссель пошёл на выполнение главного требования премьера Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет помощи из-за замороженных грантов ЕС.

По данным агентства, до голосования руководство ЕС и лидеры стран провели консультации с участием Орбана, на которых усилили давление на политика, предложив ему «выбрать сторону» в конфликте России и Украины. Сам Орбан по прибытии на саммит не стал общаться с журналистами, рассказав затем, что у него состоялся «непринужденный утренний разговор» с лидерами Франции, Германии, Италии и высшими должностными лицами ЕС.

Также глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на экстренный саммит сообщества, посвященный украинскому кризису, уточнял, что Венгрия не будет блокировать увеличение объёма поставок оружия Украине по линии Европейского фонда мира, хотя и не намерена в них участвовать.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заметил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что позиция Будапешта по вопросу оказания помощи Украине усложняла ситуацию. По его словам, Венгрия не создаёт впечатление конструктивного участника и выдвигает несвязанные и трудновыполнимые требования.

В итоге Евросоюз согласился на компромисс. Европейский совет будет каждый год обсуждать выделение Украине бюджетных выплат, как того требовала Венгрия, и строго контролировать расходование средств.

«Нездоровые фантазии»

В США объяснили давление ЕС на Венгрию рисками конфликта с Россией. В частности, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, если Венгрия не одобрит предоставление Украине 50 млрд евро, то Будапешт могут лишить финансирования, а также права голоса в Евросоюзе по нескольким вопросам. По информации издания, подобные угрозы связаны с опасениями ряда лидеров Евросоюза касаемо безопасности их стран и всего сообщества.

На брифинге МИД РФ 31 января официальный представитель министерства Мария Захарова призвала западных политиков перестать приписывать России «нездоровые фантазии» о возможном столкновении РФ и НАТО. У России нет ни необходимости, ни желания на кого-либо нападать, добавила она.

1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле отслеживают всю информацию по экстренному саммиту Евросоюза в Брюсселе. По его словам, США предпринимают попытки переложить финансовое бремя поддержки киевского режима на плечи европейских налогоплательщиков.

Страны Евросоюза и Соединённые Штаты хотят добиться краха России с помощью конфликта на Украине для захвата российских природных ресурсов, поделился мнением экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Россия является первой страной в мире по природным ресурсам. При этом США и ЕС нуждаются в газе, нефти, уране, никеле, удобрениях, а также азоте и алюминии.

Поэтому, уточнил Джонсон, Запад намерен «избавиться от нынешнего российского правительства, чтобы получить всё необходимое». Именно поэтому на Западе выставляют Россию как агрессора, который угрожает им, а у Европы нет ничего, что нужно Москве, заключил экс-сотрудник ЦРУ.