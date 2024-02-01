Москва, 1 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Музыкальному продюсеру Яне Рудковской не следует комментировать или осуждать высказывания тренера Этери Тутберидзе, в которых речь идёт о фигурном катании, заявила 1 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Рудковская ранее назвала «высокомерным» комментарий Тутберидзе, в которым та заявила, что после вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне в отношении фигуристки Камилы Валиевой у неё нет вопросов к самой спортсменке, но есть вопросы к тем, кто должен был защищать её интересы.

«А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про неё спрашивать! Надо про пост Рудковской задавать вопросы тем, кто постоянно печатает про неё в СМИ», — заявила Тарасова в интервью Sport24.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Результат пробы Валиевой был обнародован во время Олимпиады 2022 года в Пекине, уже после того, как фигуристка завоевала золото в командном турнире. Оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

Международный союз конькобежцев уже на следующий день после решения арбитражного суда, 30 января, объявил, что Россия лишается золотой медали Олимпиады. В МИД РФ назвали эти решения вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. В Олимпийском комитете России заявили, что решения суда и союза по делу Валиевой означают объявление войны российскому спорту.