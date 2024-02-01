Москва, 1 февраля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Об общероссийской организации детей и молодёжи «Движение первых», созданной год назад, знают 60% родителей и 67% детей от шести до 18 лет. Девять из 10 участников движения готовы позвать в него своих друзей. Такие данные исследования привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно результатам опроса, 52% родителей и 44% детей что-то слышали о «Движении первых» без подробностей, а хорошо знают о нём 8% и 23% соответственно.

70% опрошенных родителей, имеющих детей, заявили, что хотели бы больше знать о новой организации, которая содействует воспитанию детей, их профессиональной ориентации и организации досуга.

«Три четверти опрошенных родителей поддерживают идею создания всероссийского детского и молодёжного общественно-государственного движения (74%)», — говорится в сообщении.

Среди детей 70% заинтересованы в возможностях и активностях, которые своим участникам предоставляет организация. Абсолютное большинство участников «Движения первых» — 93% — готовы порекомендовать своим друзьям последовать их примеру.

Как сообщало ИА Регнум, закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи подписал 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин. Учредительное собрание движения состоялось 20 июля. По итогам первого съезда в декабре того же года организация стала называться «Движением первых».

Заседание II съезда «Движения первых», на котором участники подвели итоги прошедшего года и приняли важные решения по развитию организации, прошло 31 января в Москве на выставке-форуме «Россия». В заседании приняли участие более 980 человек из всех 89 российских регионов.

Председатель правления движения Григорий Гуров, обращаясь к участникам съезда, заявил, что одним из изменений станет увеличение возраста участников до 25 лет, что должно вовлечь в деятельность всю студенческую молодёжь. Это и другие предложения были приняты практически единогласно.

По данным движения, в 2023 году были созданы 89 региональных отделений и региональных Координационных советов движения при руководителях регионов. За год к движению присоединились более 4,7 млн детей и взрослых, более 650 тыс. человек зарегистрировались в качестве наставников. Было реализовано более 250 всероссийских проектов и акций в 12 направлениях работы движения.

Один из проектов «Движения первых» — акция «Российский детский Дед Мороз», в ней приняли участие более 610 тыс. человек. Участники движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочкипоздравляли взрослых, которые работали в праздничные дни, и дарили врачам, учителям, сотрудникам МЧС, полицейским, бойцам СВО подарки, сделанные своими руками.

В декабре президент Владимир Путин провёл в Пятигорске заседание наблюдательного совета «Движения первых». В ходе заседания он заявил, что возможности организации должны быть доступны повсеместно, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, с широким пространством для самореализации.