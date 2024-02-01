Москва, 1 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Москве по направлению в сторону МКАД. Об этом 1 февраля сообщили «Известия».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл рядом с домом 158. Машина оказалась охваченной пламенем прямо посередине проезжей части.

Как сообщил дептранс Москвы, движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырёх. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на Волгоградском проспекте произошло возгорание автомобиля такси. Водитель получил ожог руки и был доставлен в больницу, к месту происшествия для тушения пожара прибыли сотрудники МЧС.

В октябре 2023 года источник ИА Регнум сообщил о взрыве в автомобиле такси в Коломенском проезде в Москве. По предварительным данным, в машине «Киа» взорвалось газовое оборудование. Пострадал водитель такси, его госпитализировали в ожоговый центр им. Иноземцева.