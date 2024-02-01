Москва, 1 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ пригласило представителей Белоруссии принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде, сообщили 1 февраля в пресс-службе министерства.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Так, белорусская делегация приглашена на соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в семи видах спорта вне основного зачета. Кроме того, белорусская делегация подтвердила намерение принять участие в Играх БРИКС.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россию и Белоруссию объединяет единое Союзное государство, ежегодно стороны проводят несколько сотен спортивных мероприятий.

«Мы рады пригласить делегацию Белоруссии к участию в международных турнирах, организуемых в России», — сказал министр.

Что касается участия белорусских спортсменов в Спартакиаде, то это усилит конкурентоспособность соревнований, позволит «нашим друзьям оценить уровень их спортсменов», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2023 года Олимпийский комитет России объявил, что не будет финансировать спортсменов, которые согласились выступить на Олимпиаде в 2024 году в Париже в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства добавил, что чиновники от спорта присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.