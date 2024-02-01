Москва, 1 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В городском транспорте Москвы справились с перебоями с оплатой проезда банковскими картами, сообщила 1 февраля пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно», — заявили в ведомстве.

Средства, списанные за проезд, автоматически вернут пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка, пояснили в департаменте.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля в столичном городском транспорте возникли перебои с оплатой поездок банковскими картами.

В частности, о том, что в столице возникли перебои с приёмом банковских карт для оплаты проезда, подтвердили в ВТБ, который выступает банком-эквайером — отвечает за проведение платежей в московском транспорте. Пассажиров призывали оплачивать проезд картами «Тройка», проездными билетами или при помощи биометрии.

В конце сентября 2023 года хакерской атаке подверглась система бронирования Leonardo («Сирена-Тревел»). В результате вмешательства произошёл глобальный сбой, который привёл к затруднениям с регистрацией в российских аэропортах. Через некоторое время работа системы восстановилась.