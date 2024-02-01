В Москве устранили перебои с оплатой проезда банковскими картами
Дептранс: перебои с приёмом банковских карт в московском транспорте устранены
Москва, 1 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В городском транспорте Москвы справились с перебоями с оплатой проезда банковскими картами, сообщила 1 февраля пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале.
«Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно», — заявили в ведомстве.
Средства, списанные за проезд, автоматически вернут пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка, пояснили в департаменте.
Как передавало ИА Регнум, 1 февраля в столичном городском транспорте возникли перебои с оплатой поездок банковскими картами.
В частности, о том, что в столице возникли перебои с приёмом банковских карт для оплаты проезда, подтвердили в ВТБ, который выступает банком-эквайером — отвечает за проведение платежей в московском транспорте. Пассажиров призывали оплачивать проезд картами «Тройка», проездными билетами или при помощи биометрии.
В конце сентября 2023 года хакерской атаке подверглась система бронирования Leonardo («Сирена-Тревел»). В результате вмешательства произошёл глобальный сбой, который привёл к затруднениям с регистрацией в российских аэропортах. Через некоторое время работа системы восстановилась.