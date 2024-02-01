Хельсинки, 1 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел Финляндии будет упразднён в рамках реформы. Об этом говорится в сообщении правительственной канцелярии.

Иван Шилов ИА REGNUM

В финском МИД будет три отдела: евроатлантический, Азии и Океании, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Связанными с Россией вопросами будет заниматься второй отдел.

«Благодаря реформе организация МИД станет отражать текущую геополитическую реальность и внешнеполитические события», — сообщил ответственный за реформу внешнеполитического ведомства статс-секретарь Юкка Саловаара.

Он добавил, что ведомство совершенствует методы работы и укрепляет «культуру сотрудничества». Ни изменений в сети зарубежных представительств Финляндии, ни сокращения персонала не предполагается.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Финляндия расторгла двустороннее соглашение с Россией о приграничном сотрудничестве, которое действовало с апреля 2012 года. Россия со своей стороны прекратила действие соглашения 24 января.