Москва, 1 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви не признавал вину по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, поскольку он невиновен, сообщил 1 февраля «РИА Новости» его адвокат Тимофей Гриднев.

Антон Денисов/РИА Новости Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви

«Мой подзащитный не признавал и не признает вину, поскольку он невиновен», — сказал адвокат.

Как передавало ИА Регнум, ранее во Втором кассационном суде информировали, что Калви полностью признал свою вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» и раскаялся в содеянном, его условный срок был сокращён на два месяца — до четырёх лет четырёх месяцев условно.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти с половиной годам условно. Условные сроки получили и его подельники. Штраф назначен не был, а с имущества и счетов Калви был снят арест, поскольку он возместил ущерб банку «Восточный». Назначение условного срока суд объяснил смягчающими обстоятельствами и «данными о его личности».

В отношении Калви был установлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не мог покидать без уведомления специализированного государственного органа своё постоянное место жительства.

В марте 2023 года американский предприниматель покинул Россию. В июне 2023 года Московский городской суд смягчил его приговор до четырёх лет шести месяцев условно.