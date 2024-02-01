Москва, 1 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Семь атак противника отразили российские военные за минувшие сутки на купянском направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 февраля на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным ведомства, подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации отражали атаки штурмовиков 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и села Синьковка в Харьковской области и села Терны в ДНР.

«Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

Кроме того, российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили САУ Krab польского производства и две САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, российские артиллеристы, действующие на купянском направлении, уничтожили скопление пехоты ВСУ в блиндажах. По данным Минобороны, под Купянском продолжается активная контрбатарейная борьба. Решающим фактором в ней является скорость и точность работы артиллерийских расчётов, уточнили в ведомстве.