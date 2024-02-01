Москва, 1 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Большинство клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проголосовало за увеличение лимита на легионеров с трёх до пяти игроков. Об этом 1 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

С сезона 2023/24 российские команды КХЛ могут вносить в заявку на матчи не более трёх иностранных хоккеистов.

«15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трёх до пяти», — сообщили в лиге.

Отмечается, что лига считает квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января КХЛ сняла с новосибирской «Сибири» четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. В лиге заявили, что клуб превысил в заявке на отдельно взятый матч установленное ограничение числа хоккеистов в статусе «иностранный игрок». На новосибирский клуб также наложен денежный штраф.