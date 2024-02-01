Брюссель, 1 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза и стран — членов ЕС провели серию встреч с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы уговорить его согласовать выделение Украине 50 млрд евро, сообщила 1 февраля газета Financial Times.

Sean Gallup/ GlobalLookPress

По этим данным, накануне саммита лидеров стран ЕС 1 февраля такие переговоры с Орбаном провели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Разногласия по этому вопросу довели Брюссель и Будапешт до критической точки, и официальные лица опасаются непоправимого разрыва внутри блока, если венгерский лидер сохранит своё вето», — отметили авторы материала.

Ранее в декабре 2023 года Орбан отказался поддерживать решение о выделении Украине 50 млрд евро. Он отмечал, что нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.

Позднее премьер-министр Венгрии говорил, что может снять вето в случае, если решение о финансировании Украины будет пересматриваться ежегодно. Власти ЕС, в свою очередь, рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, сообщал Politico.

Лидеры стран ЕС в ходе саммита 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро, сообщил позднее глава Европейского совета Шарль Мишель. По данным Reuters, участник саммита пошли навстречу Орбану, и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.