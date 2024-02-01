Москва, 1 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла закон о праве регионов запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». Законопроект был принят 1 февраля.

Максим Григорьев/ТАСС

Отмечается, что документ разрешает субъектам Федерации своими законами не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, но и запрещать таким точкам отдельно торговать в розницу пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.

Поправки были внесены в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как передавало ИА Регнум ранее, 5 декабря законопроект был одобрен в первом чтении Госдумы.

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев озвучил предложение о запрете открытой демонстрации употребления алкоголя в фильмах по аналогии с тем, как это сделано с курением.

В частности, инициатор пояснил, что стоит использовать «замыливание кадров», на которых зритель видит процесс употребления алкоголя.

Вместе с тем в начале января правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам, запретив его продажу детям.

Отмечалось, что продукция, содержащая более 0,5% этилового спирта, с 2012 года относится к алкогольной. На её производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия. Однако существует список товаров-исключений. Это товары, которые содержат спирт, но при этом не считаются алкоголем. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое.