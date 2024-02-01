Политолог Асафов: для Путина важно оправдать доверие жителей новых регионов
Москва, 1 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Для президента России Владимира Путина принципиально важна безопасность жителей, важно оправдать доверие людей, которые проголосовали на референдумах за возвращение в Россию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 февраля заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
Он отметил, что те усилия, которые вкладывает вся система государственной власти, бизнес, общество на развитие вернувшихся в состав страны Донбасса и Новороссии, демонстрируют, насколько для российского лидера важен вопрос восстановления мирной жизни для людей, которые проживают в российских исторических регионах.
Асафов обратил внимание на то, что в мире распространяется большое количество лжи по поводу происходящего в России.
«Можно увидеть, как по-разному об этом пишут западные СМИ, создавая у западного читателя картину просто какой-то чудовищной тирании. Но мы видим, что жизнь в наших новых субъектах находится на этапе восстановления. Уровень жизни там по сравнению с тем, какой был до референдумов, конечно, меняется в лучшую сторону», — отметил политолог.
Он подчеркнул, что большие усилия предпринимают шефские регионы России, и простые люди, движимые желанием помочь. Они проделывают огромную работу для восстановления, налаживания мирной жизни в новых субъектах. Помощь регионам является консолидирующим мотивом для всей России, это объединило разные категории граждан, людей всех возрастов. Политолог также отметил участие региональных властей, губернаторов.
«И, если сравнивать с поведением других держав, особенно в логике западной колониальной политики, на этом сравнении мы однозначно можем увидеть что такое жизнь в составе великой державы, и как к этому относятся и относились всегда страны западного мира», — подчеркнул Асафов, добавив, что об этом достаточно чётко и прямо говорят и сами жители новых регионов.
Эксперт обратил внимание на то, что люди прошли сложный, большой и опасный путь для того, чтобы вернуться в Россию.
«Они, конечно, поддерживают президента и доверяют ему, они с радостью принимают ту помощь, которую оказывает вся страна. Мы сплачиваемся перед общей бедой, и, конечно, мы сплачиваемся для помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. И это является частью нашего национального культурного кода. Тема помощи России Донбассу стала объединяющей для нашего народа», — подчеркнул эксперт.
Асафов напомнил, что переходный период для интеграции с Россией новых субъектов действует до 2026 года.
При этом можно увидеть, что интеграция и восстановление новых регионов идёт значительно опережающими темпами, отметил политолог, добавив, что в рамках этой работы реализуются программы развития новых субъектов, включая и адресные программы. Такие программы разработаны не только на федеральном уровне, но и на уровне отдельных регионов. Например, осуществляется шефская помощь отдельным городам и территориям новых субъектов, уточнил он.
«Все это, конечно, свидетельствует о том, насколько важно для нашей страны помочь нашим гражданам вернуться к мирной жизни, и те усилия, которые предпринимаются, показывают, что это действительно возможно в достаточно оперативные сроки», — добавил Асафов.
Как передавало ИА Регнум, вечером 31 января президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Он отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, в таком вопросе не может быть мелочей. Глава государства призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации страны, инвестировать в новые регионы России, отметив, что бояться нечего — санкции Запад и так ввёл.
Российский лидер обратил внимание на то, что важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и социальные объекты, создавая таким образом рабочие места.
Глава государства напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.
Путин ранее напомнил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Хотя эти регионы называют новыми, они не новые для России, они издавна входили в состав страны, подчеркнул российский лидер.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в вернувшихся в состав России регионах в 2022 году привлечены к работам восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тысяч строителей и более 4 тыс. единиц техники.
В конце декабря 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.