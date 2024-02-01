Москва, 1 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Для президента России Владимира Путина принципиально важна безопасность жителей, важно оправдать доверие людей, которые проголосовали на референдумах за возвращение в Россию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 февраля заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Он отметил, что те усилия, которые вкладывает вся система государственной власти, бизнес, общество на развитие вернувшихся в состав страны Донбасса и Новороссии, демонстрируют, насколько для российского лидера важен вопрос восстановления мирной жизни для людей, которые проживают в российских исторических регионах.

Асафов обратил внимание на то, что в мире распространяется большое количество лжи по поводу происходящего в России.

«Можно увидеть, как по-разному об этом пишут западные СМИ, создавая у западного читателя картину просто какой-то чудовищной тирании. Но мы видим, что жизнь в наших новых субъектах находится на этапе восстановления. Уровень жизни там по сравнению с тем, какой был до референдумов, конечно, меняется в лучшую сторону», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что большие усилия предпринимают шефские регионы России, и простые люди, движимые желанием помочь. Они проделывают огромную работу для восстановления, налаживания мирной жизни в новых субъектах. Помощь регионам является консолидирующим мотивом для всей России, это объединило разные категории граждан, людей всех возрастов. Политолог также отметил участие региональных властей, губернаторов.

«И, если сравнивать с поведением других держав, особенно в логике западной колониальной политики, на этом сравнении мы однозначно можем увидеть что такое жизнь в составе великой державы, и как к этому относятся и относились всегда страны западного мира», — подчеркнул Асафов, добавив, что об этом достаточно чётко и прямо говорят и сами жители новых регионов.

Эксперт обратил внимание на то, что люди прошли сложный, большой и опасный путь для того, чтобы вернуться в Россию.

«Они, конечно, поддерживают президента и доверяют ему, они с радостью принимают ту помощь, которую оказывает вся страна. Мы сплачиваемся перед общей бедой, и, конечно, мы сплачиваемся для помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. И это является частью нашего национального культурного кода. Тема помощи России Донбассу стала объединяющей для нашего народа», — подчеркнул эксперт.

Асафов напомнил, что переходный период для интеграции с Россией новых субъектов действует до 2026 года.

При этом можно увидеть, что интеграция и восстановление новых регионов идёт значительно опережающими темпами, отметил политолог, добавив, что в рамках этой работы реализуются программы развития новых субъектов, включая и адресные программы. Такие программы разработаны не только на федеральном уровне, но и на уровне отдельных регионов. Например, осуществляется шефская помощь отдельным городам и территориям новых субъектов, уточнил он.

«Все это, конечно, свидетельствует о том, насколько важно для нашей страны помочь нашим гражданам вернуться к мирной жизни, и те усилия, которые предпринимаются, показывают, что это действительно возможно в достаточно оперативные сроки», — добавил Асафов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 31 января президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Он отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, в таком вопросе не может быть мелочей. Глава государства призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации страны, инвестировать в новые регионы России, отметив, что бояться нечего — санкции Запад и так ввёл.

Российский лидер обратил внимание на то, что важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и социальные объекты, создавая таким образом рабочие места.

Глава государства напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.

Путин ранее напомнил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Хотя эти регионы называют новыми, они не новые для России, они издавна входили в состав страны, подчеркнул российский лидер.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в вернувшихся в состав России регионах в 2022 году привлечены к работам восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тысяч строителей и более 4 тыс. единиц техники.

В конце декабря 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.