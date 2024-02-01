Вашингтон, 1 февраля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Украина представляет собой «хорошую сделку» для США, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Украина — это хорошая сделка для США. И большая часть средств, которые США предоставляют Украине, на самом деле инвестируются… в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине», — сказал он в интервью изданию Washington Examiner.

Столтенберг также отметил, что союзники США по Североатлантическому альянсу способствуют укреплению американской оборонной промышленности.

Как передавало ИА Регнум, в конце января Столтенберг во время визита в США выразил уверенность в том, что поддержка Украины всеми союзниками по альянсу должна продолжаться. По мнению генсека, военная помощь Киеву — это не благотворительность, а «инвестиция» в безопасность стран НАТО.

23 января Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие у границ России якобы из-за желания не допустить эскалации и военного конфликта. Он также назвал одной из целей НАТО поддержку Украины.

При этом ранее в этот же день генсек НАТО признал, что альянс сейчас не видит непосредственной угрозы со стороны России для какой-либо из входящих в него стран или их союзников.