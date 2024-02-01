Магас, 1 февраля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Ингушетии начали готовить реставраторов памятников каменного зодчества. Школа, где обучают восстановлению средневековых башен и других строений из камня , появилась в горном районе республики. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов особо подчеркнул, что предприниматель и меценат Михаил Гуцериев принял самое активное участие в открытии школы.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия В Ингушетии открылась школа каменщиков-реставраторов

По словам главы республики, появление школы именно сейчас очень актуально, ведь в горной Ингушетии в ближайшее десятилетие планируется провести большой объем работ по реставрации башенных комплексов. Как отметил Махмуд-Али Калиматов, на сегодняшний день специалистов в этой области не хватает, и теперь их будут готовить в пределах республики. «У ингушей работа каменщика всегда считалась почетной. Приобретенные в школе знания и рабочий опыт в Джейрахском районе пригодится ее выпускникам и в дальнейшей жизни», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель школы Рамзан Султыгов отметил, восстановление башенных комплексов требует высокого профессионализма, иначе идентичность и сохранность строений может пострадать. Как заметил специалист, в ходе реставрации исторических объектов должны быть сохранены все их изначальные параметры, строительные технологии, состав материалов, использующихся при восстановлении. В противном случае аутентичность памятника и его историческая ценность будут утеряны. В связи с этим, заявил Султыгов, встал вопрос о создании в Ингушетии школы, специалисты которой займутся качественной подготовкой каменщиков-реставраторов.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия В Ингушетии открылась школа каменщиков-реставраторов

Благотворительный фонд «Сафмар» планирует провести в Джейрахском районе Ингушетии масштабные работы, направленные на исследование и восстановление средневековых башенных комплексов. Процесс будет долгосрочным и необходимо большое количество профессионалов. Рамзан Султыгов в течение продолжительного времени работал в Испании и является экспертом по замковым комплексам. Он занимался восстановлением старинных каменных архитектурных сооружений в Европе, а в общей сложности опыт специалиста насчитывает 25 лет.

Чтобы поступить в школу реставраторов, потребуется пройти собеседование. По окончании четырехмесячного курса ученикам нужно будет сдать экзамен, после которого их допустят к работам на объекте. Школа открылась в комплексе Нижний Пуй. Все расходы, связанные с организацией учебного процесса, взял на себя благотворительный фонд «Сафмар». В составе первой группы каменщиков учатся 12 человек. В апреле они закончат обучение. В перспективе выпускники смогут применять новые знания и навыки везде, где востребованы реставрационные работы.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин отмечал, что необходимо менять подход в области реставрации памятников культуры, поскольку непрофессионализм в этой сфере создает многочисленные риски.