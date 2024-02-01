Берлин, 1 февраля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намеревался уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Однако главные претенденты на пост — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский — отказались от него, сообщает Bild.

Zuma\TASS Валерий Залужный

«По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались», — пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ зависит от позиции Вашингтона, но не от Зеленского.

После сообщений о возможной отставке Залужного Киев посетила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она приехала, чтобы оценить конфликт между Зеленским и Залужным, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший парламентарий Рады Борислав Берёза. После него нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не был готов. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.