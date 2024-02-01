Москва, 1 февраля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Развитие экономики России происходит с позитивными показателями, с высоким плюсом, и это важно для руководства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 января журналистам.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По словам представителя Кремля, обновлённые данные рейтинга Bloomberg о состояниях российский предпринимателей — не вопрос повестки дня президента. Но для президента важны темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения.

Это тоже свыше семи процентов. И развитие бизнеса тоже важно. Растет количество зарегистрированных юридических лиц. Разумеется, развивается и крупный бизнес, сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, богатейшие российские бизнесмены увеличили свои состояния на $7,953 млрд с начала года, такие данные приводятся в «Индексе миллиардеров» Bloomberg. Так, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов в январе увеличил своё состояние на $2,14 млрд, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — на $1,35 млрд, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — на $838 млн.

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