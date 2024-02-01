Москва, 1 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Кремлю известно из сообщений СМИ о задержании в Лондоне экс-мэра Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля журналистам.

Сергей Мальгавко/ТАСС Дмитрий Овсянников

Представитель Кремля отметил, что не может ничего сказать о том, как так вышло, что экс-мэр покинул Россию и оказался в Лондоне.

Мы видели сообщение СМИ, но я не располагаю информацией на этот счёт, сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был задержан 22 января в столице Британии по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег. Бывший российский чиновник был задержан в своём лондонском доме. Слушание дела назначено на 20 февраля.

Овсянникова подозревают в получении переводов в общей сложности на сумму 82,5 тыс. долларов на счёт, который он открыл в 2023 году в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании.